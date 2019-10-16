» » » Зиньковский: всю жизнь играл на синтетике, в Оренбурге проблем не будет

Зиньковский: всю жизнь играл на синтетике, в Оренбурге проблем не будет

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский не жалуется на искусственные газоны и не завидует Александру Соболеву.
kc-camapa.ru
Зиньковскому регулярно достаются в «Крыльях» «подколы» от главного тренера. Вот и на этот раз Миодраг Божович, увидев, что следом за ним собирается общаться с журналистами Зиньковский, не удержался: «А что ж ты мне сразу не сказал, что будешь давать интервью? Я бы не занимал время, сразу же уступил бы!»

- Антон, сейчас вы занимаетесь на натуральном газоне, играть в Оренбурге придется на синтетике. Это дополнительная сложность?

- Не знаю, как другим, а я всю жизнь занимался и играл на синтетике, мне будет точно комфортно. У взрослых футболистов, я знаю, бывают проблемы с коленями на синтетике, им будет трудно. Поэтому мы пока и тренируемся на натуральном газоне, чтоб не создавать лишних проблем со здоровьем. А так — приехать и сыграть одну игру, думаю, не проблема.

- Как психологическое состояние у Соболева после сборной?

- Думаю, он и сам понимает, что должен еще больше работать, чтобы доказать своей игрой, что он достоин и следующего вызова в сборную.

- Зависти ни у кого нет?

- Ни в коем случае. Наоборот, мы все только поддерживаем Сашу, поздравляем его. Конечно, какие-то подколки есть, как и в любой команде, но все по-доброму, - передает слова Зиньковского корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В педагогическом университете Барнаула одну из аудиторий назовут в честь Ерохина
Д. Комбаров: «Оренбург» увольняет тренеров? С нами такого не повторится
Сборная США впервые за 34 года проиграла Канаде
Гаскойн — об обвинениях в домогательстве: меня самого целовали 20 лет подряд!
Соболев: "МЮ"? Посмеялись, никто всерьез не воспринял
Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в инстаграме
"Барселона" напомнила о дебюте Месси 15 лет назад
Хорваты ещё могут остаться без Евро. Разбираем расклады отборочных групп
Зиньковский: всю жизнь играл на синтетике, в Оренбурге проблем не будет
Мендеш: не сомневаюсь, что Роналду превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории 1
Полиция задержала четырех фанатов по делу о расизме на матче Болгария — Англия
Божович: сказали Соболеву «здравствуйте». А как его надо было встречать?
УЕФА наказал "Лацио" за расистское поведение болельщиков
Бесчастных стал главным тренером "Факела" 1
Агент: "Штутгарт" и ЦСКА предлагали за Шомуродова в районе 10 млн евро 6
Фетисов: Соболев будет выходить на поле со значком "Крыльев Советов"
Одноклубник Зинченко посмеялся над бурной реакцией украинца на выход своей сборной на Евро-2020
В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о проблемах "Самара-Арены" 1
Председатель совета директоров "Крыльев": Божович — один из самых серьёзных тренеров нашей лиги
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА Гинеру сети поликлиник 12
Черчесов: Дзюба взрослеет, его надо подправлять и иногда не мешать 3
Кучаев: cмотрим в будущее с оптимизмом и постараемся завоевать путевку на чемпионат Европы
Белотти: вся сборная Италии на 100% поддерживает Манчини
"Тоттенхэм" контактировал с Моуринью
29 854 детей в сопровождении взрослых посетили матч Румыния — Норвегия. Это новый европейский рекорд
Футболист "Ливерпуля" занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Сербский клуб взял на должность аналитика фаната, достигшего с ним успеха в футбольном менеджере
Манчини: я бы предпочел дважды выиграть чемпионат мира
Тренер сборной Испании: Де Хеа почувствовал боль, но хотел остаться на поле
Сборная Испании впервые в своей истории вышла на Евро 7-й раз подряд
Все новости