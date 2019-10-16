Зиньковский: всю жизнь играл на синтетике, в Оренбурге проблем не будет

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский не жалуется на искусственные газоны и не завидует Александру Соболеву.

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Зиньковскому регулярно достаются в «Крыльях» «подколы» от главного тренера. Вот и на этот раз Миодраг Божович, увидев, что следом за ним собирается общаться с журналистами Зиньковский, не удержался: «А что ж ты мне сразу не сказал, что будешь давать интервью? Я бы не занимал время, сразу же уступил бы!»



- Антон, сейчас вы занимаетесь на натуральном газоне, играть в Оренбурге придется на синтетике. Это дополнительная сложность?



- Не знаю, как другим, а я всю жизнь занимался и играл на синтетике, мне будет точно комфортно. У взрослых футболистов, я знаю, бывают проблемы с коленями на синтетике, им будет трудно. Поэтому мы пока и тренируемся на натуральном газоне, чтоб не создавать лишних проблем со здоровьем. А так — приехать и сыграть одну игру, думаю, не проблема.



- Как психологическое состояние у Соболева после сборной?



- Думаю, он и сам понимает, что должен еще больше работать, чтобы доказать своей игрой, что он достоин и следующего вызова в сборную.



- Зависти ни у кого нет?



- Ни в коем случае. Наоборот, мы все только поддерживаем Сашу, поздравляем его. Конечно, какие-то подколки есть, как и в любой команде, но все по-доброму, - передает слова Зиньковского корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.