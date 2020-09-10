"Я восстанавливался после двух травм колена. Да, были разные варианты, но мой контракт с "Зенитом" все еще не завершился, а мне хочется играть. Да и вариант с "Сочи" мне понравился. У меня было несколько других предложений, но я решил, что этот - наилучший. Я рад переходу, у нас отличная команда. Мне все нравится", - сказал Маммана.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний аргентинец в составе "Сочи" провел 5 матчей. Маммана перешел в "Сочи" в начале августа на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
Ранее Маммана защищал цвета "Ривер Плейт", "Лиона" и "Зенита".
Источник: Sport24
Маммана: было несколько предложений, но "Сочи" - наилучший
Аргентинский защитник Эмануэль Маммана рассказал о переходе в "Сочи".
Фото: "Чемпионат"
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