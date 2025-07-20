Официально: экс-игрок "Химок" Садыгов стал игроком турецкого клуба

Форвард Илья Садыгов перешел в турецкий клуб «Серикспор».

Фото: ФК "Химки"

Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что контракт с нападающим рассчитан на два года.



По данным СМИ, ранее 50% акций турецкого клуба приобрёл отец Ильи Садыгова Туфан.



В минувшем сезоне 24-летний форвард играл за подмосковные «Химки». Садыгов принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.



Стоит добавить, что «Серикспор» в предстоящем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Ранее клуб возглавил Сергей Юран, а также в команду перешел защитник Кирилл Гоцук.