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Официально: экс-игрок "Химок" Садыгов стал игроком турецкого клуба

Форвард Илья Садыгов перешел в турецкий клуб «Серикспор».
Фото: ФК "Химки"
Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что контракт с нападающим рассчитан на два года.

По данным СМИ, ранее 50% акций турецкого клуба приобрёл отец Ильи Садыгова Туфан.

В минувшем сезоне 24-летний форвард играл за подмосковные «Химки». Садыгов принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Стоит добавить, что «Серикспор» в предстоящем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Ранее клуб возглавил Сергей Юран, а также в команду перешел защитник Кирилл Гоцук.

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