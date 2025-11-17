11 ноября клуб покинул сербский специалист Деян Станкович, возглавлявший красно-белых с июля прошлого года. За последние 10 лет в команде сменилось 8 главных тренеров, без учета исполняющих обязанности, в этот отрезок команда выиграла 3 трофея.
"В "Спартаке" никто долго не задерживается. Туда может Моуринью прийти, а через полгода его уберут. У них должен быть план хотя бы на 5 лет. Они в прошлом году хорошо провели концовку первой части чемпионата, сделали две?три покупки, и пошел разброс и шатание. Костяк сломался.
Я всегда за наших специалистов. У нас очень хорошие тренеры, и им в 10 раз тяжелее работать, чем иностранцам. Вообще, доля тренерская непростая, а тем более в "Спартаке", — передает слова Колыванова "Матч ТВ".
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича назначен Вадим Романов. Первый матч под руководством Романова красно-белые проведут в эту субботу, 22 ноября, дома против ЦСКА в рамках 16 тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 16:45 мск.
Колыванов: в "Спартак" и Моуринью может прийти, а через полгода его уберут
Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал частые смены главных тренеров в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"