Колыванов: в "Спартак" и Моуринью может прийти, а через полгода его уберут

Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал частые смены главных тренеров в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
11 ноября клуб покинул сербский специалист Деян Станкович, возглавлявший красно-белых с июля прошлого года. За последние 10 лет в команде сменилось 8 главных тренеров, без учета исполняющих обязанности, в этот отрезок команда выиграла 3 трофея.

"В "Спартаке" никто долго не задерживается. Туда может Моуринью прийти, а через полгода его уберут. У них должен быть план хотя бы на 5 лет. Они в прошлом году хорошо провели концовку первой части чемпионата, сделали две?три покупки, и пошел разброс и шатание. Костяк сломался.

Я всегда за наших специалистов. У нас очень хорошие тренеры, и им в 10 раз тяжелее работать, чем иностранцам. Вообще, доля тренерская непростая, а тем более в "Спартаке", — передает слова Колыванова "Матч ТВ".

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича назначен Вадим Романов. Первый матч под руководством Романова красно-белые проведут в эту субботу, 22 ноября, дома против ЦСКА в рамках 16 тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 16:45 мск.

