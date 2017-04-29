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"Бавария" разгромила "Вольфсбург" и досрочно стала чемпионом Германии

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" – 6:0. Эта победа досрочно гарантировала мюнхенцам победу в бундеслиги. "Бавария" стала чемпионом Германии в 27-й раз в своей истории, и в 5-й раз подряд.

Чемпионат Германии

31 тур

"Вольфсбург" - "Бавария" 0:6

Гол: Алаба, 20, Левандовски, 36, 45, Роббен, 64, Мюллер, 80, Киммих, 86

"Вольфсбург": Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Блащиковски (Виеринья, 46), Густаво, Дидави, Базур, Арнольд, Герард, Гомес

"Бавария": Ульрайх, Лам (Рафинья, 71), Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Алькантара (Санчес, 75), Мартинес, Роббен, Киммих, Левандовски, Мюллер, Коман

Предупреждения: Густаво, 19

Удаления: Густаво, 78
Теги: Бавария Вольфсбург
Сегодня, 21:39
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3
(0)
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ksandos 2
Но было бы интереснее, если бы другие команды подтянулись и оказывали реальное сопротивление.

Зенит, Спартак - это сопротивление?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да, практически никто не сомневался. Но было бы интереснее, если бы другие команды подтянулись и оказывали реальное сопротивление.
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (2)
online

Никто,наверное,не сомневался.
Регистрация: 7.05.2010
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