"Бавария" разгромила "Вольфсбург" и досрочно стала чемпионом Германии

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" – 6:0. Эта победа досрочно гарантировала мюнхенцам победу в бундеслиги. "Бавария" стала чемпионом Германии в 27-й раз в своей истории, и в 5-й раз подряд.



Чемпионат Германии



31 тур



"Вольфсбург" - "Бавария" 0:6



Гол: Алаба, 20, Левандовски, 36, 45, Роббен, 64, Мюллер, 80, Киммих, 86



"Вольфсбург": Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Блащиковски (Виеринья, 46), Густаво, Дидави, Базур, Арнольд, Герард, Гомес



"Бавария": Ульрайх, Лам (Рафинья, 71), Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Алькантара (Санчес, 75), Мартинес, Роббен, Киммих, Левандовски, Мюллер, Коман



Предупреждения: Густаво, 19



Удаления: Густаво, 78