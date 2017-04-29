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21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
"Бавария" разгромила "Вольфсбург" и досрочно стала чемпионом Германии
В матче 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" – 6:0. Эта победа досрочно гарантировала мюнхенцам победу в бундеслиги. "Бавария" стала чемпионом Германии в 27-й раз в своей истории, и в 5-й раз подряд.
Чемпионат Германии
31 тур
"Вольфсбург" - "Бавария" 0:6
Гол: Алаба, 20, Левандовски, 36, 45, Роббен, 64, Мюллер, 80, Киммих, 86
"Вольфсбург": Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Блащиковски (Виеринья, 46), Густаво, Дидави, Базур, Арнольд, Герард, Гомес
"Бавария": Ульрайх, Лам (Рафинья, 71), Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Алькантара (Санчес, 75), Мартинес, Роббен, Киммих, Левандовски, Мюллер, Коман
Предупреждения: Густаво, 19
Удаления: Густаво, 78
Чемпионат Германии
31 тур
"Вольфсбург" - "Бавария" 0:6
Гол: Алаба, 20, Левандовски, 36, 45, Роббен, 64, Мюллер, 80, Киммих, 86
"Вольфсбург": Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Блащиковски (Виеринья, 46), Густаво, Дидави, Базур, Арнольд, Герард, Гомес
"Бавария": Ульрайх, Лам (Рафинья, 71), Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Алькантара (Санчес, 75), Мартинес, Роббен, Киммих, Левандовски, Мюллер, Коман
Предупреждения: Густаво, 19
Удаления: Густаво, 78
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