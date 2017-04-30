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Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки

Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 26-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с ЦСКА (2:1).

О матче:

- Я считаю, что весёлая, хорошая игра. Хотелось, чтобы было побольше таких матчей. Только жалко, что это был последний матч такого накала в этом чемпионате, т.к. дальше уже всё будет простенько и не интересно, и последние 4 тура пройдут, как говорится, «ни шатко, ни валко», в расслабленном режиме.

О моменте ЦСКА на первых минутах:

- Я думаю, что если армейцы забили бы этот мяч на 2-3 минуте, то скорее всего «Спартак» повторил бы историю, которая была недавно в гостях у «Ростова», и наверно проиграл, а возможно даже и крупно, потому что первые 30 минут встречи ЦСКА доминировали и выглядели намного лучше.

Об отсутствии Дзагоева:

- Сложно размышлять в сослагательном наклонении, что было бы, если бы Алан вышел на поле. Может забил бы, а может и нет. ЦСКА сейчас будет бороться за вторую строчку, и может быть, он будет как раз нужнее в следующих матчах, нежели в прошедшем. Я не любитель предполагать и думаю, что тренеру виднее, поэтому как случилось, так и случилось.

О судействе:

На мой взгляд, Безбородов отсудил достаточно ровно. Я всегда говорил, что наши арбитры судить умеет. Другая сторона вопроса, это когда они говорят, что они ошибаются или нет, то я думаю, что это происходит исключительно для себя. А так арбитр всегда может ошибиться, где-то недосмотреть из-за человеческого фактора, и у него ракурс не такой, как у нас перед телеэкранами. Этот матч, лишнее тому подтверждению, что наши арбитры, умея судить, делают совершенно неблаговидные вещи, а потом пытаются это представить нам как-то иначе.

Об эпизоде с решающим голом:

Я бы тут отметил, прежде всего то, что за игру, подобную игре Васина в эпизоде с голом Глушакова, если я правильно помню, что защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки. А так же хочу выделить действия красно-белых. Попов, вместо того, чтобы проковырнуть мяч в ворота, разобрался и отдал мяч Глушакову. Вспомним, как раз, похожий момент у ЦСКА в начале матча, когда Головин не отдал мяч набегающему партнёру, но он пытался протолкнуть мяч в ворота и мы не увидели взятие ворот. Поэтому, я думаю, что как раз именно опыт Попова и Глушакова оказался гораздо выше, нежели молодёжно-юношеский азарт Головина.

О вероятности 10-го чемпионства «Спартака»:

Как я и говорил ранее, красно-белых и так ничего не могло остановить ещё 3 тура назад. А сейчас, просто мы уже можем констатировать это, как факт.
Теги: Черевченко Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:06
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№35 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
жирный сральник


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№34 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, что тут можно сказать, опять Спартаку фарт и судейка не свистел против .


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№33 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак теперь обязан жениться на васелисе
Регистрация: 6.03.2008
№32 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:47) #
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Цитата: Blessing
нафига нам скандалы с купленным чемпионством.


По себе меряешь? Всё ещё переживаешь, что судья дал только три красные? ))
Регистрация: 6.10.2009
№31 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ужасное интервью. Червиченко, видимо попросили не раскрывать всех тайн розыгрыша этого чемпионата. В принципе, правильно, ЧМ на носу, нафига нам скандалы с купленным чемпионством.

опять прием пилюлек пропустил?
Регистрация: 14.03.2010
№30 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ужасное интервью. Червиченко, видимо попросили не раскрывать всех тайн розыгрыша этого чемпионата. В принципе, правильно, ЧМ на носу, нафига нам скандалы с купленным чемпионством.

назови свою цель.цель своих комментов.только не юли.будь мужиком хоть раз в жизни(лол,девушка-мужик).


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№29 Написал: us36_48 Россия, Московская обл. (Сегодня, 21:40) #
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online

У этого пидера жопа треснула после игры от злости
Регистрация: 31.03.2008
№28 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ужасное интервью. Червиченко, видимо попросили не раскрывать всех тайн розыгрыша этого чемпионата. В принципе, правильно, ЧМ на носу, нафига нам скандалы с купленным чемпионством.

Ай -я -я-яй, видать не посоветовался с тобой твой кумир, и пришлось тебе в одиночку гадить.
Регистрация: 20.03.2014
№27 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ужасное интервью. Червиченко, видимо попросили не раскрывать всех тайн розыгрыша этого чемпионата. В принципе, правильно, ЧМ на носу, нафига нам скандалы с купленным чемпионством.

А тебе пора уже о суицыде задуматься! Не тяни не мучайся!
Регистрация: 13.08.2009
№26 Написал: avnik море (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: урсукляк
Смешно, когда сельпо на берегу пруда рассуждает о море и о Великом Городе


Я вам что-то сказал про то, как великие люди обсирают Великий город?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№25 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
мешок говна...чтоб его *** взорвали
Регистрация: 25.01.2016
№24 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:29) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: avnik
Купите зонтик для похода на Крестовский и резиновые калоши, чтобы не вибрировать от газона.

Цитата: avnik
море

Смешно, когда сельпо на берегу пруда рассуждает о море и о Великом Городе
Регистрация: 23.04.2017
№23 Написал: avnik море (Сегодня, 21:27) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ужасное интервью. Червиченко, видимо попросили не раскрывать всех тайн розыгрыша этого чемпионата. В принципе, правильно, ЧМ на носу, нафига нам скандалы с купленным чемпионством.


Купите зонтик для похода на Крестовский и резиновые калоши, чтобы не вибрировать от газона.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№22 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 21:26) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На случай проигрыша уже тезисы были заготовлены а тут облом.Пришлось выкручиватся
Регистрация: 13.11.2014
№21 Написал: Hitman (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
жиробас а как же судьи твои любимые ?сдает боров яйцеголовый...Забыл сказать что момент когда по ленточке мяч катался был и у Спартака,а забей Спртак пару выходов один на один,счет мог стать более красивым,а в целом в матче Спартак был острее,Каррера выдержал стартовый натиск и ставку Гончара на быстрый гол,а всю игру в таком темпе играть невозможно,а дальше Спартак взял под контроль игру и довел матч до победы,а гол Цска это опять таки гол со стандарта,но не с игры,в позиционной атаке у цска по прежнему большие проблемы
Регистрация: 20.04.2017
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:24) #
  • -11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ужасное интервью. Червиченко, видимо попросили не раскрывать всех тайн розыгрыша этого чемпионата. В принципе, правильно, ЧМ на носу, нафига нам скандалы с купленным чемпионством.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: avnik море (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Что то не сказал про Адриано, который приехал за баблом, а сам ноль при этом.


Похоже он сегодня подписал перемирие. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№18 Написал: trent (Сегодня, 21:22) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
гнида жирная...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№17 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
И тебя, Андрей Владимирович с победой, да и своего подопечного Дзюбу не забудь поздравить.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№16 Написал: avnik море (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
По поводу Дзаги. Такое ощущение, что он просто не хочет играть. Лечиться нужно до конца, а не устраивать этот цирк с микротравмами в каждом матче...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:19) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Что то не сказал про Адриано, который приехал за баблом, а сам ноль при этом.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 21:19) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ты ли это, Андрюша? А где очередная порция грязи? Или против фактов не попрешь?
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MATPOCOB
Тридварас этот Васин!!!!
Я думал его бить свои начнут ещё во время матча.

Васин конечно еще тот клоун в этом моменте,но он и из пустых ворот выбивал после этого. Ну а что мешало Головину забивать на первых минутах?
Регистрация: 20.02.2013
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не те вопросы задали жиробасу


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:17) #
  • -14
  •  (16)

А при чём тут Васин ?
Ему сказали сделать гол, он сделал
Вопрос к хозяину, а не к Васину
Регистрация: 23.04.2017
№10 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 21:15) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а про 3 стопроцентных не забитых голов Спартаком , он молчит . Если на то пошло по моменту было и тех и других под копирку. Но два момента который за порол Промес у коней и близко не было, так что не надо ныть
Регистрация: 9.06.2011
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть бы пару приятных слов про Спартак,всё-таки он гнилой.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:15) #
  • +6
  •  (8)
online

что там насчет судейства, фарта и Адриано?
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 21:14) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Расстроен жир.))
Регистрация: 18.04.2009
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:14) #
  • +6
  •  (10)

– Дерби смотрел дома. До игры слышу, какие-то возгласы во дворе, выглянул – а там болельщики ЦСКА веселятся. После матча вышел на улицу, а их как ветром сдуло. Расстроились, наверное, – смеется Калиниченко.
grinning


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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