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Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 26-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с ЦСКА (2:1).
О матче:
- Я считаю, что весёлая, хорошая игра. Хотелось, чтобы было побольше таких матчей. Только жалко, что это был последний матч такого накала в этом чемпионате, т.к. дальше уже всё будет простенько и не интересно, и последние 4 тура пройдут, как говорится, «ни шатко, ни валко», в расслабленном режиме.
О моменте ЦСКА на первых минутах:
- Я думаю, что если армейцы забили бы этот мяч на 2-3 минуте, то скорее всего «Спартак» повторил бы историю, которая была недавно в гостях у «Ростова», и наверно проиграл, а возможно даже и крупно, потому что первые 30 минут встречи ЦСКА доминировали и выглядели намного лучше.
Об отсутствии Дзагоева:
- Сложно размышлять в сослагательном наклонении, что было бы, если бы Алан вышел на поле. Может забил бы, а может и нет. ЦСКА сейчас будет бороться за вторую строчку, и может быть, он будет как раз нужнее в следующих матчах, нежели в прошедшем. Я не любитель предполагать и думаю, что тренеру виднее, поэтому как случилось, так и случилось.
О судействе:
На мой взгляд, Безбородов отсудил достаточно ровно. Я всегда говорил, что наши арбитры судить умеет. Другая сторона вопроса, это когда они говорят, что они ошибаются или нет, то я думаю, что это происходит исключительно для себя. А так арбитр всегда может ошибиться, где-то недосмотреть из-за человеческого фактора, и у него ракурс не такой, как у нас перед телеэкранами. Этот матч, лишнее тому подтверждению, что наши арбитры, умея судить, делают совершенно неблаговидные вещи, а потом пытаются это представить нам как-то иначе.
Об эпизоде с решающим голом:
Я бы тут отметил, прежде всего то, что за игру, подобную игре Васина в эпизоде с голом Глушакова, если я правильно помню, что защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки. А так же хочу выделить действия красно-белых. Попов, вместо того, чтобы проковырнуть мяч в ворота, разобрался и отдал мяч Глушакову. Вспомним, как раз, похожий момент у ЦСКА в начале матча, когда Головин не отдал мяч набегающему партнёру, но он пытался протолкнуть мяч в ворота и мы не увидели взятие ворот. Поэтому, я думаю, что как раз именно опыт Попова и Глушакова оказался гораздо выше, нежели молодёжно-юношеский азарт Головина.
О вероятности 10-го чемпионства «Спартака»:
Как я и говорил ранее, красно-белых и так ничего не могло остановить ещё 3 тура назад. А сейчас, просто мы уже можем констатировать это, как факт.
О матче:
- Я считаю, что весёлая, хорошая игра. Хотелось, чтобы было побольше таких матчей. Только жалко, что это был последний матч такого накала в этом чемпионате, т.к. дальше уже всё будет простенько и не интересно, и последние 4 тура пройдут, как говорится, «ни шатко, ни валко», в расслабленном режиме.
О моменте ЦСКА на первых минутах:
- Я думаю, что если армейцы забили бы этот мяч на 2-3 минуте, то скорее всего «Спартак» повторил бы историю, которая была недавно в гостях у «Ростова», и наверно проиграл, а возможно даже и крупно, потому что первые 30 минут встречи ЦСКА доминировали и выглядели намного лучше.
Об отсутствии Дзагоева:
- Сложно размышлять в сослагательном наклонении, что было бы, если бы Алан вышел на поле. Может забил бы, а может и нет. ЦСКА сейчас будет бороться за вторую строчку, и может быть, он будет как раз нужнее в следующих матчах, нежели в прошедшем. Я не любитель предполагать и думаю, что тренеру виднее, поэтому как случилось, так и случилось.
О судействе:
На мой взгляд, Безбородов отсудил достаточно ровно. Я всегда говорил, что наши арбитры судить умеет. Другая сторона вопроса, это когда они говорят, что они ошибаются или нет, то я думаю, что это происходит исключительно для себя. А так арбитр всегда может ошибиться, где-то недосмотреть из-за человеческого фактора, и у него ракурс не такой, как у нас перед телеэкранами. Этот матч, лишнее тому подтверждению, что наши арбитры, умея судить, делают совершенно неблаговидные вещи, а потом пытаются это представить нам как-то иначе.
Об эпизоде с решающим голом:
Я бы тут отметил, прежде всего то, что за игру, подобную игре Васина в эпизоде с голом Глушакова, если я правильно помню, что защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки. А так же хочу выделить действия красно-белых. Попов, вместо того, чтобы проковырнуть мяч в ворота, разобрался и отдал мяч Глушакову. Вспомним, как раз, похожий момент у ЦСКА в начале матча, когда Головин не отдал мяч набегающему партнёру, но он пытался протолкнуть мяч в ворота и мы не увидели взятие ворот. Поэтому, я думаю, что как раз именно опыт Попова и Глушакова оказался гораздо выше, нежели молодёжно-юношеский азарт Головина.
О вероятности 10-го чемпионства «Спартака»:
Как я и говорил ранее, красно-белых и так ничего не могло остановить ещё 3 тура назад. А сейчас, просто мы уже можем констатировать это, как факт.
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