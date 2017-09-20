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Нетфуллин - в основе "Авангарда" на матч против ЦСКА

"Авангард" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против ЦСКА.

"Авангард": Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, Гурфов, Нетфуллин, Альшин, Аппаев.
Теги: Авангард ЦСКА
Сегодня, 16:44
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Дмитрий Волк
И??? Типа ветеран 45 лет? Или подающая надежды звезда юниоров 15 лет? Или кто из тренеров от безысходности на поле выходит?

бывший игрок ЦСКА
21 век - век технологий)давно есть гугл, если что вдруг непонятно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И??? Типа ветеран 45 лет? Или подающая надежды звезда юниоров 15 лет? Или кто из тренеров от безысходности на поле выходит?
Регистрация: 2.04.2013
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