Александр Ерохин: некоторые команды не всегда могут удержать преимущество 2:0 (видео)

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопросы после выездной победы в Краснодаре (2:0), передает корреспондент- Самое главное, что победили в матче с прямыми конкурентами, заработали 3 очка. То, что мы повели после первого тайма 2:0 - это было преимущество для нас. Но как показывают прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать такое преимущество. Поэтому нужно было сконцентрированно играть до последней минуты.- Мы не забили несколько моментов, которые у нас имелись. Если бы мы забили еще гол, то игра бы раскрылась немножко.- Конечно, он нас выручает. Когда уверенно играет вратарь, то уверенно играет и вся команда.- Забил гол, команда победила, поэтому доволен командной игрой и победой, конечно.- Не буду раскрывать всех секретов.- Важно забить в любой игре. Тем более в таком матче на таком стадионе. Очень приятно.- Я бы не сказал так. Сейчас несколько команд лидируют в чемпионате, идут плотно в таблице. Нужно выходить и доказывать на футбольном поле. Разговорами ничего никому не скажешь.- Думаю, что совпадение.