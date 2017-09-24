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Александр Ерохин: некоторые команды не всегда могут удержать преимущество 2:0 (видео)

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопросы после выездной победы в Краснодаре (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Самое главное, что победили в матче с прямыми конкурентами, заработали 3 очка. То, что мы повели после первого тайма 2:0 - это было преимущество для нас. Но как показывают прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать такое преимущество. Поэтому нужно было сконцентрированно играть до последней минуты.

- Второй тайм был несколько непохож на первый?

- Мы не забили несколько моментов, которые у нас имелись. Если бы мы забили еще гол, то игра бы раскрылась немножко.

- Лунев спас команду от гола, как-то его поблагодарили за это?

- Конечно, он нас выручает. Когда уверенно играет вратарь, то уверенно играет и вся команда.

- Вы довольны своей игрой?

- Забил гол, команда победила, поэтому доволен командной игрой и победой, конечно.

- Вы видели, что сначала Краневиттер подошел к мячу, потом он отступил и подавал Кришито? Это наиграно?

- Не буду раскрывать всех секретов.

- Насколько для Вас важно было забить?

- Важно забить в любой игре. Тем более в таком матче на таком стадионе. Очень приятно.

- Насколько "Краснодар" ниже классом "Зенита"?

- Я бы не сказал так. Сейчас несколько команд лидируют в чемпионате, идут плотно в таблице. Нужно выходить и доказывать на футбольном поле. Разговорами ничего никому не скажешь.

- "Краснодару" забили бывшие игроки "Ростова". Это совпадение или закономерность?

- Думаю, что совпадение.
Теги: Ерохин Зенит Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:52
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5
(1)
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну нам приятно,у всех на устах Спартак.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
тонко

как раз таки толсто laughing
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
новое название" синдром спартака! "
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
тонко


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
stuck_out_tongue_closed_eyes


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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