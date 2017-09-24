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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Ерохин: некоторые команды не всегда могут удержать преимущество 2:0 (видео)
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопросы после выездной победы в Краснодаре (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Самое главное, что победили в матче с прямыми конкурентами, заработали 3 очка. То, что мы повели после первого тайма 2:0 - это было преимущество для нас. Но как показывают прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать такое преимущество. Поэтому нужно было сконцентрированно играть до последней минуты.
- Второй тайм был несколько непохож на первый?
- Мы не забили несколько моментов, которые у нас имелись. Если бы мы забили еще гол, то игра бы раскрылась немножко.
- Лунев спас команду от гола, как-то его поблагодарили за это?
- Конечно, он нас выручает. Когда уверенно играет вратарь, то уверенно играет и вся команда.
- Вы довольны своей игрой?
- Забил гол, команда победила, поэтому доволен командной игрой и победой, конечно.
- Вы видели, что сначала Краневиттер подошел к мячу, потом он отступил и подавал Кришито? Это наиграно?
- Не буду раскрывать всех секретов.
- Насколько для Вас важно было забить?
- Важно забить в любой игре. Тем более в таком матче на таком стадионе. Очень приятно.
- Насколько "Краснодар" ниже классом "Зенита"?
- Я бы не сказал так. Сейчас несколько команд лидируют в чемпионате, идут плотно в таблице. Нужно выходить и доказывать на футбольном поле. Разговорами ничего никому не скажешь.
- "Краснодару" забили бывшие игроки "Ростова". Это совпадение или закономерность?
- Думаю, что совпадение.
- Самое главное, что победили в матче с прямыми конкурентами, заработали 3 очка. То, что мы повели после первого тайма 2:0 - это было преимущество для нас. Но как показывают прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать такое преимущество. Поэтому нужно было сконцентрированно играть до последней минуты.
- Второй тайм был несколько непохож на первый?
- Мы не забили несколько моментов, которые у нас имелись. Если бы мы забили еще гол, то игра бы раскрылась немножко.
- Лунев спас команду от гола, как-то его поблагодарили за это?
- Конечно, он нас выручает. Когда уверенно играет вратарь, то уверенно играет и вся команда.
- Вы довольны своей игрой?
- Забил гол, команда победила, поэтому доволен командной игрой и победой, конечно.
- Вы видели, что сначала Краневиттер подошел к мячу, потом он отступил и подавал Кришито? Это наиграно?
- Не буду раскрывать всех секретов.
- Насколько для Вас важно было забить?
- Важно забить в любой игре. Тем более в таком матче на таком стадионе. Очень приятно.
- Насколько "Краснодар" ниже классом "Зенита"?
- Я бы не сказал так. Сейчас несколько команд лидируют в чемпионате, идут плотно в таблице. Нужно выходить и доказывать на футбольном поле. Разговорами ничего никому не скажешь.
- "Краснодару" забили бывшие игроки "Ростова". Это совпадение или закономерность?
- Думаю, что совпадение.
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