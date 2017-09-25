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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
"Ливерпуль" вылетел в Москву на матч со "Спартаком"
"Ливерпуль" вылетел на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". Встреча состоится 26 сентября на стадионе "Открытие Арена".
Полностью заявка "Ливерпуля" выглядит следующим образом:
вратари – Кариус, Миньоле, Уорд;
защитники – Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Флэнаган, Александр-Арнольд;
полузащитники – Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джан, Коутинью;
нападающие – Фирмину, Салах, Старридж, Мане, Соланке.
Полностью заявка "Ливерпуля" выглядит следующим образом:
вратари – Кариус, Миньоле, Уорд;
защитники – Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Флэнаган, Александр-Арнольд;
полузащитники – Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джан, Коутинью;
нападающие – Фирмину, Салах, Старридж, Мане, Соланке.
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