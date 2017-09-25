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"Ливерпуль" вылетел в Москву на матч со "Спартаком"

"Ливерпуль" вылетел на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". Встреча состоится 26 сентября на стадионе "Открытие Арена".

Полностью заявка "Ливерпуля" выглядит следующим образом:

вратари – Кариус, Миньоле, Уорд;

защитники – Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Флэнаган, Александр-Арнольд;

полузащитники – Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джан, Коутинью;

нападающие – Фирмину, Салах, Старридж, Мане, Соланке.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 16:10
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