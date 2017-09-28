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Жозе Моуринью: не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, это "МЮ" сыграл хорошо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил, что минувшая встреча удалась его подопечным.

"Мы сыграли очень хорошо. "МЮ" хорошо начал матч, создал много моментов, и в целом, команда хорошо подошла к этой игре. Мы сумели реализовать свои моменты. Не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, это "МЮ" сыграл хорошо", - сказал Моуринью во флеш-интервью.
Теги: Моуринью ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:17
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Маур знает за облаву-сделал реверанс.. worried


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
СПС Мавру за адекватность!
Сравнения сегодня просто смешны...и неуместны! wink
ВЕРИМ В КОМАНДУ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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