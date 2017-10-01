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Жозе Моуринью: я доволен, потому что мы провели хороший матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал разгром "Кристал Пэлас" в матче 7-го тура АПЛ.

"Я доволен, потому что мы провели хороший матч и набрали три очка. После матча в России ине было о чем подумать. Пришлось применить ротацию, поскольку у нас плотный график, в отличие от сегодняшнего соперника", — цитирует Моуринью BBC.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас
Сегодня, 13:12
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