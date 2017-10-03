Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ромелу Лукаку избежал перелома лодыжки

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил травму лодыжки на тренировке национальной команды, которая готовится к матчу отборочного цикла ЧМ-2018 против Боснии и Герцеговины, передает "Чемпионат".

Медицинское обследование не выявило у форварда серьезной травмы, футболист избежал перелома.
Теги: Лукаку
Сегодня, 09:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стараюсь никому не желать зла и сейчас не злорадствую по поводу его травмы, но этот футболист с 24-х дюймовым пенисом ведет себя на поле как животное. Обратил на это внимание первый раз на игре Россия-Бельгия, по-моему, в 2010 году. Ему тогда было лет 19. Еще раз увидел тоже самое на игре ЦСКА с МЮ. Футбол - это все-таки спорт людей, а не животных.
Регистрация: 29.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.