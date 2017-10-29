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"Томь" и "Луч-Энергия" сыграли вничью

Матч 20-го тура ФНЛ "Томь" – "Луч-Энергия" завершился со счетом 0:0.

ФНЛ

20-й тур

"Томь" (Томск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:0

"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Померко, Макурин (Большунов, 86), Гвинейский, Соболев, Саная.

"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Празновски, Марущак, Тихий (Смирнов, 53), Пономаренко, Килин, Гелоян, Фомин, Носов (Маляка, 79), Гордиенко.
Теги: Томь Луч-Энергия
Сегодня, 14:02
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