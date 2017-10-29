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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Томь" и "Луч-Энергия" сыграли вничью
Матч 20-го тура ФНЛ "Томь" – "Луч-Энергия" завершился со счетом 0:0.
ФНЛ
20-й тур
"Томь" (Томск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:0
"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Померко, Макурин (Большунов, 86), Гвинейский, Соболев, Саная.
"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Празновски, Марущак, Тихий (Смирнов, 53), Пономаренко, Килин, Гелоян, Фомин, Носов (Маляка, 79), Гордиенко.
ФНЛ
20-й тур
"Томь" (Томск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:0
"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Померко, Макурин (Большунов, 86), Гвинейский, Соболев, Саная.
"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Празновски, Марущак, Тихий (Смирнов, 53), Пономаренко, Килин, Гелоян, Фомин, Носов (Маляка, 79), Гордиенко.
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