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Роман Бабаев: Акинфеев молодец, как всегда

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Были интересные моменты, Аргентина есть Аргентина. Акинфеев молодец, как всегда. Фернандес выглядел неплохо, но, похоже, получил повреждение. Пока нет сведений, насколько серьезное. Дзагоев немного оживил игру в центре поля", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев Акинфеев Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 22:26
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№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:04) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
я не заметил что он молодец в матче с МЮ ,4 пенки легко входит в Игаааряsmile

А где тебе заметит ,долпоепина,ты же в голову только ешь,матч хотя бы глянь прежде чем тарахтеть...
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:52) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
я не заметил что он молодец в матче с МЮ ,4 пенки легко входит в Игаааряsmile
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:42) #
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и где от Бабайки речь про настоящего подонка? что не игра, то Верблум постоянно лупит всех локтями
Регистрация: 20.04.2016
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