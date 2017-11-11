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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Гаврилов: счет мог быть 3:0 или 4:0 в пользу Аргентины. Соперник на две головы сильнее (2)
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Роман Бабаев: Акинфеев молодец, как всегда
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).
"Были интересные моменты, Аргентина есть Аргентина. Акинфеев молодец, как всегда. Фернандес выглядел неплохо, но, похоже, получил повреждение. Пока нет сведений, насколько серьезное. Дзагоев немного оживил игру в центре поля", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
"Были интересные моменты, Аргентина есть Аргентина. Акинфеев молодец, как всегда. Фернандес выглядел неплохо, но, похоже, получил повреждение. Пока нет сведений, насколько серьезное. Дзагоев немного оживил игру в центре поля", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
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