Денис Глушаков - Дмитрию Комбарову: брат, мы с тобой (фото)

? Выздоравливай! Брат, мы с тобой! @kombarov_23 #комбаров #наш #краснобелый #брат #выздоравливай #мужик #спартак #команда #друзья #семья #однакоманда#spartak #moscow #russia #repost #футбол #игра

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Nov 28, 2017 at 1:40am PST