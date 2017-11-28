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Денис Глушаков - Дмитрию Комбарову: брат, мы с тобой (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал здоровья полузащитнику красно-белых Дмитрию Комбарову, который получил перелом ребра в матче премьер-лиги с "Зенитом" (3:1).

Ранее сообщалось, что Комбаров вернется в строй в январе.

"Выздоравливай! Брат, мы с тобой!", – написал Глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 13:35
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6
(5)
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
когда же он уже заткнется
Регистрация: 26.09.2006
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мясной,
Бесполезняк - голубым закон не писан...
Регистрация: 2.08.2013
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 14:17) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Дима!
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:12) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рыгони с.ука мразь бомжехуниорская. rage
Спецом ведеь летел коленом в ребра и локтем в шею.
Мразина запитерская
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (5)

Мужики умышленного фола не было...но это очень болезненная травма...дышать трудно...встать с постели трудно...об этом я знаю.....Диме только время нужно...и поддержка.А ЭТИХ артистов из АРГЕНТИНЫ НУЖНО УЧИТЬ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 13:37) #
  • +13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
это проблемотос!
Диману здоровья! а нам головная боль! Дима лучшие матчи стал выдавать и привет от Ригони!
у мэне вопрос. может нам накатать заяву в КДК на рассмотрение этого эпизода.
игрок сборной же! и фол был умышлено-грубым с причинением травмы!

а?
Регистрация: 28.11.2017
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