Денис Глушаков - Дмитрию Комбарову: брат, мы с тобой (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал здоровья полузащитнику красно-белых Дмитрию Комбарову, который получил перелом ребра в матче премьер-лиги с "Зенитом" (3:1).Ранее сообщалось, что Комбаров вернется в строй в январе."Выздоравливай! Брат, мы с тобой!", – написал Глушаков в Инстаграме.