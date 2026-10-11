Новый спектакль нижегородских "галактикос" и осечка "Урала" на своём поле. Обзор 13-го тура Первой лиги

Очередная феерия от "Нижнего Новгорода"
Длинная пауза в чемпионате никак не сказалась на форме и настрое "Нижнего Новгорода", который снял скальп с очередного соперника. Вадим Гаранин в своё время плотодворно поработал с "Енисеем", а сейчас спокойно разобрался со "львами". Первый гол случился уже на 5-й минуте - Ивлев после прострела Гудкова отправил мяч в дальний верхний угол. Окладников тут же отличился в ответ, но в момент паса Иванова он был в оффсайде. Волжане закрепили успех на 19-й минуте - Пополитов с правого края штрафной исполнил прострел на 15-й гол Грулёва в чемпионате, а вот Окладников в ответной атаке попал в перекладину.
После перерыва команда Вячеслава Молчанова особо не тревожила соперника, так что у лидера турнира случился редкий сухой матч. Зато забили хозяева ещё три - Сарвели подкараулил отскок от рук Антипина, затем после навеса со штрафного Ермаков головой скинул в пятку Грулёву, а в концовке Пополитов после заброса Царукяна убежал на рандеву с голкипером и поставил точку. 5:0 - "Нижний Новгород" одерживает одиннадцатую победу в тринадцати матчах и отрывается от третьего места уже на 9 очков, "Енисей" же должен искать тренера и налаживать оборону - больше красноярцев пропускает только "СКА-Хабаровск".
Неожиданность в Екатеринбурге
"Урал" не проигрывал в первенстве с самого первого тура, когда было домашнее поражение от "Торпедо", но в игре с "Велесом" всё пошло не по плану Сергея Юрана уже в первом тайме. К голу "крылатых быков" привёл первый же полумомент - после подачи с фланга Тихий опередил на втором этаже Галкина и срезал мяч в свои ворота. А через несколько минут Корольков накрыл Ишкова, ворвался в штрафную, где был сбит Ильёй, а Колосков с "точки" уверенно переиграл Селихова.
Интригу в этот матч сумел вернуть Бегич, в середине второго тайма шикарно попавший в касание с правого угла штрафной. Далее был двойной шанс у Морозова и Итало, но во вратарской гости примагнитили к себе мячи, а последний шанс упустил Секулич - Самок потащил неприятный удар хорвата. 1:2 - "Велес" обходит "Урал" в турнирной таблице, правда, имеет на один сыгранный матч больше.
Минимальная победа "Сочи"
В единственной воскресной встрече Первой лиги "Сочи" принимал "Уфу". Первая половина получилась достаточно обоюдоострой - у хозяев могли забивать Фёдоров и Магаль, но Беленов был против, а у гостей Тарба издали пробил выше створа, а Липовой из штрафной не смог пробить Митрова, который осваивается в воротах южного клуба после ухода Дёгтева.
Ключевой эпизод случился на исходе часа игры - Беленов в своей вратарской сбил с ног Литвинова, а Фёдоров с "точки" пробил под штангу, хотя ветеран "Уфы" и угадал направление удара. Далее был удар Игнатова с острого угла, но мяч попал в перекладину, а ближе к концу встречи Кожемякин после скидки Шейдаева из центра штрафной пальнул выше. 1:0 - "Сочи" благодаря этой победе выходит на второе место, "Уфа" располагается на экваторе турнирной таблицы.
Хет-трик Урванцева помогает "Челябинску"
"Челябинск" в стартовом матче тура гостил в Нижнекамске, где ударно провёл первый тайм. Уже на 13-й минуте Гаджимурадов со штрафного с 18 метров отлично пробил со штрафного по уходящей от Исмагилова траектории, а во второй части первой половины на авансцену начал выходить Урванцев - сначала Матвей с хорошей позиции попал в штангу, а через три минуты 29-й номер гостей точно пробил в дальний угол с линии штрафной. До крупного счёт довёл тот же Урванцев, идеально пробивший в падении в середине второго тайма, а после этого ещё и Лысцов со штрафного пробил в перекладину.
Удивительно, но "Нефтехимик" вернулся в игру - Мукба доборолся у лицевой линии и прострелил во вратарскую, а Сухомлинов зашел с мячом в ворота. Окончательно интрига вспыхнула за 7 минут до конца, когда Пузанов с левого полуфланга неожиданно запустил мяч точно в дальнюю "девятку". Исход встречи решился только перед финальным свистком - после "стандарта" у своих ворот Борисов вынес мяч вперед, Урванцев убежал с центра поля и оформил хет-трик. 2:4 - "Челябинск" не проигрывает в четырёх турах кряду и отодвигается от зоны вылета, а вот "Нетфехимик" рядом с опасной зоной.
Первая победа Аленичева после возвращения
Дмитрий Аленичев, вернувшийся в Тулу со своим тренерским штабом, отметил "дебют" успешным матчем против "СКА-Хабаровска". Здесь, как и во многих других играх тура, случился быстрый гол - Мелекесцев получил мяч от Плотникова в штрафной и изящно перебросил Гайдаша. В ответ Калмыков мог огорчитьт бывшую команду, однако, легко продавив Гоцука, второй бомбардир турнира не попал в створ. Расплата случилась в середине тайма - Бирюков после передачи Плотникова показал дриблинг и внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол.
Впрочем, костромичи вернулись в игру в течение минуты - сначала Шамкин сфолил в своей штрафной, а Калмыков оформил одиннадцатый гол в сезоне, после чего Амур прострелил с правого фланга, а Никифоренко отличился при помощи рикошета. Долгое время исход встречи был неясен, но на 76-й минуте Плотников отметился ассистентским хет-триком, а Мелекесцев успешно пробил головой с отскоком от газона. В концовке Тимур попал в перекладину, а Бирюков не реализовал выход один на один. Тем не менее 3:2 - "Арсенал" прерывает неудачную серию, "Спартак" же проигрывает во второй раз кряду.
Феерия в матче двух аутсайдеров
В Хабаровске местные армейцы принимали "КАМАЗ", этот матч имел важнейшее значение с точки зрения борьбы за выживание. Команда Сергея Жукова начала эту игру удачнее и в середине первого тайма получила право на пенальти после игры рукой у Ткачука, а Корян с "точки" был точен. Затем Алиев в падении головой не смог переиграть Анисимова, а вот навес Коряна с правого фланга привёл к дебютному голу Максимова за "СКА-Хабаровск". Челнинцы, правда, смогли отыграть один перед самым перерывом - Семёнов головой замкнул подачу Акбашева с левого фланга.
Во второй половине команда Антона Хазова при непосредственном участии новичка Акбашева окончательно переломила ход встречи - сначала после навеса со штрафного и скидки Роман оказался расторопнее всех на дальней штанге, а потом экс-игрок "Урала" заработал пенальти, который реализовал Лайкин. Все вопросы мог снять Попов, однако попасть в пустой створ после ошибки Штепы Артёму не удалось, а хозяева спаслись на 88-й минуте - Глотов после скидки Моцпана буквально занёс мяч в ворота. 3:3 - "СКА-Хабаровск" в четвёртый раз кряду играет вничью и догоняет "Текстильщик", у "КАМАЗа" на три очка больше.
Погосов стал героем "Торпедо"
"Торпедо" в этом туре гостило в Рощино, и пока в клубе все в предвкушении от переезда на обновленную арену на Восточной улице, футболистам пришлось справляться с "Ленинградцем". Тон встречи был задан уже на 3-й минуте - Оганесян отдал по флангу на Окоронкво, который с ближнего угла вратарской отправил мяч в ближгний угол. Нигериец потом заходил на дубль, однако удар Джонатана был накрыт, зато Погосов с отскока идеально пробил с левой. У хозяев был гол Кулишева на добивании, но Артём оказался в офсайде.
В начале второй половины хозяева всё же сократили отставание - Макаров исполнил штрафной с правого фланга, а Кудрявцев головой пробил Ладоху, который подменял дисквалифицированного Солдатенко. Однако через 9 минут своё веское слово сказал Погосов - в этот раз Артём пробил метров с 25 точно в левый от себя угол, оформив победный дубль. 1:3 - "Торпедо" до одного очка сокращает отставание от "Урала", "Ленинградец" пока на четырнадцатом месте.
Блицкриг от "Шинника"
В матче между "Шинником" и "Текстильщиком" многое стало ясно уже на исходе первой трети первого тайма - на 4-й минуте Самойлов исполнил штрафной с правого фланга, а Котин головой отправил мяч в дальний угол с отскоком от газона, а на 15-й минуте другой защитник Чистяков шикарно двинул с дальней дистанции. Правда, нельзя сказать, что команда Дмитрия Пятибратова заранее сдалась, свои моменты гости имели уже и в первом тайме.
Во второй половине был гол "Шинника" из положения "вне игры", который не был засчитан, а ближе к концу ивановцы могли вернуть интригу, однако удар Ищенко пришелся в перекладину, а с добиванием Каптиловича справился Янович. Каркас ворот вступил и за Фадеева ближе к концу - Миронов с радиуса штрафной пробил в штангу. 2:0 - "Шинник" прерывает серию из пяти матчей без побед в чемпионате, поднимаясь на восьмое место, у "Текстильщика" безвыигрышная серия продлилась до шести матчей.
Боевая ничья в Волгограде
"Волга" на прошлой неделе сыграла против "Велеса" в перенесенном с зимы матче, добившись первой победы под руководством Александра Грищенко, а в Волгограде ульяновцы начали с быстрого гола - Фольмер уже на 3-й минуте игры отметился отличным попаданием с линии штрафной в левый от себя угол. Эльдарушев мог быстро сравнять счёт, но из штрафной попал в перекладину, а Саплинов с убойной позиции слёта не попал в створ. В итоге ответный гол случился уже после перерыва - Манелов с правого угла штрафной прострелил на Симоняна, который со второй попытки переиграл Ходановича.
Дебютировавший за "Волгу" голкипер не стал в этот день образцом надежности, а второй гол и вовсе можно отправить под его ответственность - Эльдарушев после навеса Манелова бил головой с острого угла, но от рук Ходановича мяч оказался в воротах. И всё же гостям хватило времени и характера, чтобы спасти матч - в сутолоке после подачи Саплинова со штрафного Багателия на пару с защитником Данилкиным отправил мяч в ворота. 2:2 - "Ротор" в середине таблицы, "Волга" отстаёт на три очка.
Новый спектакль нижегородских "галактикос" и осечка "Урала" на своём поле. Обзор 13-го тура Первой лиги
"Нижний Новгород" отгрузил пятёрку "Енисею", "Урал" дома проиграл "Велесу", "Сочи" благодаря голу с пенальти вышел на второе место, а очередной хет-трик сезона в активе челябинца Урванцева.
ФК "Нижний Новгород"