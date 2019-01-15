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Луиш Нету может перейти в "Севилью"

Защитник "Зенита" Луиш Нету может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает Record.

Испанский клуб видит в Нету отличное усиление и недавно уже контактировал с представителями игрока.

Нету перешёл в "Зенит" из "Сиены" в 2013 году за 6,5 млн евро.
Теги: Нету Зенит Севилья Ла Лига
Сегодня, 20:39
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#10  Lols  Лондон (Сегодня, 21:54)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
В одном дерби из скольки? joy joy joy те же Думбия с Вагнером в каждом дерби практически насиловали ваш говно клуп joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 21:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Будут с говномесом дружить на лавке joy

У тебя продолжает свербить от того как Антоха всю конскую оборону на жопу усадил в дерби и отгрузил в авоську Сухоряну smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 21:48)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Будут с говномесом дружить на лавке joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 21:31)
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Цитата: utekay
в Зенит перейдёт кто-нибудь или где? confused

Сапогов вроде
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:22)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
в Зенит перейдёт кто-нибудь или где? confused



Спокойно! Шеф появится в последний момент!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  Роман Евсеенко   (Сегодня, 21:20)
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Не Севилья ,а Спортинг
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 21:18)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
в Зенит перейдёт кто-нибудь или где? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 20:59)
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Севильи Промеса мало для усиления?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Нету - усиление?? Оххх. млин... ну если только для пердива...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:54)
  • -2
  •  (4)
online

нахер он им нужен.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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