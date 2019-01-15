Луиш Нету может перейти в "Севилью"

Защитник "Зенита" Луиш Нету может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает Record.Испанский клуб видит в Нету отличное усиление и недавно уже контактировал с представителями игрока.Нету перешёл в "Зенит" из "Сиены" в 2013 году за 6,5 млн евро.