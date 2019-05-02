Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Ривалдо: Месси соберет все индивидуальные призы по итогам сезона

Бывший игрок "Барселоны" бразилец Ривалдо оценил игру лидера каталонского клуба Лионеля Месси в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0).

"Не думаю, что в истории "Барселоны" будет второй такой игрок, как Месси. Он уникален. Не думаю, что кто-то сможет его затмить в плане индивидуальных наград. Сейчас же еще только май! Месси соберет все призы, какие только бывают - Золотой мяч, приз лучшему игроку от ФИФА и все остальные.

Месси забивает важные голы и отдает ключевые передачи, которые помогают выигрывать Ла Лигу, Кубок Испании и выйти в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому его вклад в результат команды еще более значителен", - цитирует Ривалдо As.

Sport24.ru
Теги: Ривалдо Месси Барселона Ла Лига
Сегодня, 17:41
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