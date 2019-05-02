Ривалдо: Месси соберет все индивидуальные призы по итогам сезона

Бывший игрок "Барселоны" бразилец Ривалдо оценил игру лидера каталонского клуба Лионеля Месси в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0)."Не думаю, что в истории "Барселоны" будет второй такой игрок, как Месси. Он уникален. Не думаю, что кто-то сможет его затмить в плане индивидуальных наград. Сейчас же еще только май! Месси соберет все призы, какие только бывают - Золотой мяч, приз лучшему игроку от ФИФА и все остальные.Месси забивает важные голы и отдает ключевые передачи, которые помогают выигрывать Ла Лигу, Кубок Испании и выйти в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому его вклад в результат команды еще более значителен", - цитирует Ривалдо As.