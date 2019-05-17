Санти Касорла впервые с 2015 года получил вызов в Сборную Испании

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня).34-летний хавбек последний раз выходил на поле в составе Испании осенью 2015 года в товарищеском матче с командой Англии (2:0).Касорла на протяжении долгого времени мучался с травмами. С 2013 года хавбек перенес 10 операций и был близок к ампутации ноги.