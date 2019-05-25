Марселино Гарсия Тораль: я самый счастливый человек в мире

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал победы в финальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (2:1)."Это мой первый трофей, и я очень счастлив. Благодарю игроков, болельщиков, тренерский штаб и мою семью. Я самый счастливый человек в мире. Футбол бывает так изменчив. Прошлый год был великолепным. Мы плохо начали этот сезон, но сплоченность игроков подарили нам эту победу. Они подарили мне шанс выиграть этот трофей", - цитирует специалиста Sport.es.