Марселино Гарсия Тораль: я самый счастливый человек в мире

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал победы в финальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (2:1).

"Это мой первый трофей, и я очень счастлив. Благодарю игроков, болельщиков, тренерский штаб и мою семью. Я самый счастливый человек в мире. Футбол бывает так изменчив. Прошлый год был великолепным. Мы плохо начали этот сезон, но сплоченность игроков подарили нам эту победу. Они подарили мне шанс выиграть этот трофей", - цитирует специалиста Sport.es.
Теги: Марселино Валенсия Барселона
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