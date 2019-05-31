Мартин Эдегор может продолжить карьеру в "Боруссии М"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, проведший минувший сезон на правах аренды в "Витессе", в летнее трансферное окно может уехать в Германию.Как сообщает Express, в услугах футболиста заинтересована "Боруссия" из Менхенгладбаха.Помимо "Боруссии", игроком активно интересуется амстердамский "Аякс".