"Атлетико" хочет подписать Эриксена в случае неудачи с Хамесом

"Атлетико" рассматривает возможность трансфера полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.По информации Marca, несмотря на интерес "матрасников" к полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу и желание самого колумбийца перейти в "Атлетико", трансфер может не состояться.Переход Хамеса возможен только в том случае, если его нынешний клуб снизит цену с установленных ранее 50 млн евро.В связи с этим "Атлетико" изучает вариант с покупкой датского футболиста, который все еще не продлил контракт с "Тотенхэмом".