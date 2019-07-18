"Атлетико" хочет подписать Эриксена в случае неудачи с Хамесом

"Атлетико" рассматривает возможность трансфера полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По информации Marca, несмотря на интерес "матрасников" к полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу и желание самого колумбийца перейти в "Атлетико", трансфер может не состояться.

Переход Хамеса возможен только в том случае, если его нынешний клуб снизит цену с установленных ранее 50 млн евро.

В связи с этим "Атлетико" изучает вариант с покупкой датского футболиста, который все еще не продлил контракт с "Тотенхэмом".

sports.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Атлетико Эриксен
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