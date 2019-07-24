Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму полузащитника Асенсио:
- Мы обеспокоены травмой Марко. Это колено, и он сразу же отправился в больницу, чтобы пройти обследование. Пока что всё выглядит плохо. Для нас это худшее событие дня, ведь мы потеряли игрока, что скажется на нашем выступлении. Мы опустошены и надеемся, что последствия травмы будут как можно менее серьёзными, - приводит слова тренера Sports, ссылая на пресс-службу "сливочных".
Источник: Асенсио порвал "кресты"
Зидан - о травме Асенсио: худшее событие дня. Мы опустошены
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