Эрнесто Вальверде: думаю, Гризманн найдет общий язык с Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что новичок команды Антуан Гризманн сможет сыграться с капитаном Лионелем Месси."Хороших игроков всегда быстро разбирают. Гризманн быстр, отлично умеет читать игру. Это именно тот игрок, который нам нужен. Думаю, он найдет общий язык с Месси", — цитирует Вальверде Goal.Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" этим летом. Трансфер обернулся скандалом: мадридцы заявили, что форвард и блауграна подписали контракт еще до официального перехода, что запрещено правилами. Ла Лига ведет расследование дела.