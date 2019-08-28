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Экс-врач сборной Колумбии: у Хамеса бардак в голове

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз рассказал о проблемах с дисциплиной нападающего национальной команды и "Реала" Хамеса Родригеса.

"Этот парень не сосредоточен. Вместо того, чтобы работать перед предстоящим сезоном, он отправился приводить в порядок брови и укладывать волосы. Когда приходится играть в таких топ-командах, как "Реал", предполагается, что вы будете профессионалом, будете готовиться. Но у этого парня бардак в голове.

Игрок, который проводит месяцы вне поля, от вечеринки к вечеринке, как он туда попадет? Я уже предсказывал, что ему будет сложно, потому что он не работает. Криштиану Роналду взял недельный отпуск, отправившись на своей яхте с семьей на греческие острова, и уже на следующей неделе он готовился к новому сезону с 15-ю помощниками. Он самый профессиональный парень, которого я знаю.

Хамес покинул чемпионат мира из-за травмы, приехал на пляж, арендовал частный самолет и расслабился. Этого не должно быть. После Кубка Америки он прибыл в Медельин не для работы. И как долго он бездельничал?", - цитирует Круза Marca.

Sport24.ru


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Теги: Сборная Колумбии Родригес Реал Ла Лига
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