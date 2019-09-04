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Фернандо Морьентес: Эден Азар может стать откровением этого сезона

Экс-нападающий "Реала" Фернандо Морьентес заявил, что новичок сливочных Эден Азар может стать настоящим открытием сезона.
Фото: ФК "Реал"
"Верю, что Азар может стать откровением этого сезона, учитывая соотношение его стоимости и того, что мы видели в прошлом году. Для меня Азар был безусловно лучшим игроком АПЛ. Все ждут, что он сможет сохранить прошлогодний уровень, который был фантастическим", — цитирует Морьентеса Goal.

Азар перешел минувшим летом из "Челси" в "Реал" за 100 млн евро.


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Теги: Ла Лига Реал Мадрид Азар Морьентес
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