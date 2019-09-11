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Любимого тренера Черышева уволили. Это не пойдёт игроку на пользу

Марселино, который перетащил полузащитника сборной России в «Валенсию» и поддерживал Дениса в непростой период, поссорился c владельцем клуба.


Марселино возглавил «Валенсию» в 2017-м. Тогда два сезона подряд команда занимала безнадёжное в плане еврокубков 12 место и варилась исключительно в соку Примеры. Тренер, в которого не очень-то и верили, пришёл весной – и в следующем сезоне вернул клуб в Лигу чемпионов.

С Черышевым они успели поработать в «Вильярреале», но вообще тренер знал Дениса с детства. Через год в «Валенсии» он пригласил к себе российского полузащитника. Его там не очень ждали и любили – он уже заезжал на год поиграть за «летучих мышей» и получилось не очень.

Черышев сначала приехал в аренду, но впоследствии подписал полноценный контракт с клубом. Правда, история гладкой не получилась. Болельщики винили его в неудачах команды, которая провалилась на старте сезона, свистели и писали гадости в социальных сетях. Черышев тогда выдержал (во многом благодаря поддержке Марселино – тренер выпускал его не в самых однозначных ситуациях) и провёл, наверное, лучший сезон в карьере.


Было 4+5 в плане результативности и выигранный большой трофей. Руководство поверило в Марселино, который провалил старт сезона, и в годовщину столетия клуба «Валенсия» вынесла в финале Кубка Короля «Барселону». Черышев, увы, встречу пропускал из-за травмы.

В прошлом сезоне с Марселино был взят первый трофей команды за 11 лет, полуфинал Лиги Европы, четвёртая строчка в Ла Лиге и попадание в ЛЧ. В этом он не отработал и четырёх туров. Хотя летом от «Валенсии» ожидали очень многого – команда усилилась вратарём Силессенем из «Барсы» и Макси Гомесом из «Сельты».


Много возлагалось надежд и на Черышева. Прошлый сезон не был таким катастрофическим в плане травм, как было до него. Но Денис всё равно продолжал много лечиться и восстанавливаться. С доверием Марселино ему с врождённой хрустальностью удавалось держаться в команде. Будет ли такая возможность теперь?

Самое обидное в данном случае - причина. Испанские журналисты сообщают, что Марселино убрали из-за конфликта с президентом Питером Лимом. Якобы наставнику не нравилось, что босс лез в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани.

Прошлой зимой, когда «Валенсии» было рукой подать до зоны вылета, Лим пошёл навстречу Марселино и футболистам, которые встали на его защиту.

Теперь он снял наставника в самом начале перспективного сезона и заменил его тренером испанской молодёжки Селадесом. Перед игрой против «Барселоны».

Из такой пертурбации может родиться кошмарный сезон для «Валенсии». А значит и для Дениса Черышева.

Фото: eurosport, getty images, amuntvalencia


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Теги: Черышев Валенсия Вильярреал Марселино
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