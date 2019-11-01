Нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес рассказал о разнице между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
"Роналду проводит весь день в спортзале, он одержим этим. Когда тренировка начиналась в 9 утра, он в 8 был уже там. Я приходил и в 7:30, но Криштиану все равно уже был на занятии. Однажды я приложил все усилия и приехал на базу в 6:30, но Роналду все равно был там.
Месси не такой, у него все получается естественным образом. Однако те компоненты, которые ему не даются, он тренирует. Когда-то он плохо выполнял штрафные, теперь же все иначе. Лео этого достиг благодаря тренировкам над собой", — цитирует Тевеса gianlucadimarzio.com.
Sport24.ru
Тевес: Роналду одержим тренировками, он проводит в спортзале весь день. Месси не такой
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