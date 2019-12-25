"Реал" планирует вернуть Эдегора следующим летом

Хавбек испанского "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор может вернуться в мадридский "Реал" уже летом 2020 года. Информация об этом была опубликована AS.Напомним, что арендное соглашение "сливочных" с бело-голубыми рассчитано на два года. Именно на таком сроке настаивал сам Эдегор летом 2019 года. Таким образом, он не собирается возвращаться к мадридцам в 2020 года.В текущем сезоне на счету 21-летнего норвежца четыре забитого мяча и пять результативных пасов в 16 матчах.