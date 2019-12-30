Бывший нападающий мадридского "Реала" Фернандо Морьентес считает, что "сливочные" станут чемпионами испанской Примеры в этом сезоне.
"Сердце говорит мне, что "Реал" станет чемпионом Испании, но всё зависит от Лионеля Месси. Когда Криштиану Роналду был здесь, всё было очень близко. "Барселона" и "Реал" играют на очень высоком уровне.
В действительности сезон начнётся в феврале. Именно тогда мы сможем увидеть, насколько хороши команды на самом деле. Титул возьмёт тот, кто будет лучше подготовлен", — приводит слова Морьентеса Goal.
После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет "Барселона", набравшая 39 очков. Второе место занимает "Реал" (37), третье — "Севилья" (34). Топ-4 замыкает мадридский "Атлетико" (32).
"Чемпионат"
Морьентес: сердце говорит, что "Реал" станет чемпионом Испании, но всё зависит от Месси
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