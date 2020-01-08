Вальверде о матчах в Саудовской Аравии: индустрия футбола ищет источники дохода. Поэтому мы здесь

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о подготовке к испанскому Суперкубку.В полуфинале турнира каталонский клуб встретится с "Атлетико"."Тот, кто победит завтра, выйдет в финал. Нужно подходить к этому матчу, как к игре в чемпионате. Мы хотим победы. И мы знаем, какими получаются матчи с "Атлетико".Мы знаем, что о проведении турнира в Саудовской Аравии у всех свои мнения. Мы как команда являемся частью индустрии, которая ищет источники дохода. Поэтому мы здесь. Так же было и с Марокко. Если бы у меня был выбор, то я бы предпочел формат турнира, который использовался раньше. Но тут уже решает Федерация.От матчей за Суперкубок у всех серьезные ожидания, это первые встречи года. Они привлекают много внимания. Не знаю насчет спортивной составляющей", — цитирует Вальверде Marca.