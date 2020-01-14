Экс-форвард "Спартака", "Мериды" и "Санкт-Паули", бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев рассказал, что он думает о назначении главным тренером "Барселоны" Кике Сетьена.
— У Кике аналитический склад ума. Наверняка, он просчитывал приход в "Барселону" и, надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Поэтому уверен, что у него получится.
— Почему вы уверены, что его философия подойдет "Барселоне"?
— Помните, как его "Бетис" в прошлом сезоне много забивал, правда, и пропускал много. Думаю, "Барсе" понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча.
"СЭ"
Писарев: уверен, что у Сетьена в "Барселоне" все получится
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