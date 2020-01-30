"Вильярреал" объявил о переходе Алькасера

Нападающий "Боруссии" Пако Алькасер стал игроком "Вильярреала". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.



Соглашение футболиста с "Вильярреалом" рассчитано до 2025 года. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро.



Напомним, Алькасер выступал за дортмундский клуб с лета 2018 года, перейдя из "Барселоны". За "Боруссию" 26-летний форвард провел 47 матчей и забил 26 голов.



"Вильярреал" занимает восьмое место в чемпионате Испании, набрав 31 очко в 21 матче.