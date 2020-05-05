По информации El Universal, мадридский "Атлетико" предлагает Хамесу контракт на 25 миллионов евро уже этим летом. Сообщается, что самого футболиста также интересует этот вариант.
Возможно, что Хамес присоединится к "Атлетико" летом 2021-го года, тогда у колумбийского футболиста заканчивается контракт с мадридским "Реалом".
В нынешнем сезоне на счету Хамеса Родригеса один гол и два ассиста в 12-ти матчах за "Реал" во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает Хамеса Родригеса в 32 миллиона евро.
"Атлетико" претендует на Хамеса Родригеса
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес заинтересовал "Атлетико".
Фото: Global Look Press
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