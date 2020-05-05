"Атлетико" претендует на Хамеса Родригеса

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес заинтересовал "Атлетико".
Фото: Global Look Press
По информации El Universal, мадридский "Атлетико" предлагает Хамесу контракт на 25 миллионов евро уже этим летом. Сообщается, что самого футболиста также интересует этот вариант.

Возможно, что Хамес присоединится к "Атлетико" летом 2021-го года, тогда у колумбийского футболиста заканчивается контракт с мадридским "Реалом".

В нынешнем сезоне на счету Хамеса Родригеса один гол и два ассиста в 12-ти матчах за "Реал" во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Хамеса Родригеса в 32 миллиона евро.


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Теги: Примера Хамес Родригес Реал Атлетико Зарубежные трансферы
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