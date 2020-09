Обольский продолжит карьеру в Испании

View this post on Instagram

Николай Обольский прибыл в город Бильбао (Страна Басков), где присоединился к своему новому клубу «Баракальдо». Позже мы расскажем, как состоялся трансфер нашего клиента в Испанию и календарь его матчей в Сегунде В. ____________ Nikolai Obolskii ya est? en Bilbao Pa?s Vasco donde se ha incorporado a su nuevo club Barakaldo. Luego os contamos c?mo se produjo el traspaso de nuestro cliente a Espa?a y el calendario de sus partidos en Segunda B. Gracias @darasoccer ____________ #николайобольский #barakaldo #barakaldocf #segundab #laliga #espa?a #spain #futbol #football #bilbao #лалига #испания #футбол #рпл #русскиевевропе