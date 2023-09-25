"Атлетико" обыграл "Реал" в мадридском дерби

В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" завершился центральный матч 6-го тура испанской Примеры.



AFP

Местный "Атлетико" принимал мадридский "Реал". Встреча закончилась уверенной победой хозяев - 3:1.



Уже на 4-й минуте Альваро Мората открыл счёт. На 18-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество хозяев. На 35-й минуте Тони Кроос отыграл один мяч. Но на 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счёт.



"Реал" с 15 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. "Атлетико" набрал 10 очков и поднялся на 5-е место.