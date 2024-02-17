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Пименов – о Мбаппе: наконец-то в "Реал" переходит будущий обладатель "Золотого мяча"

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Экс-форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился своими рассуждениями относительно потенциального перехода футболиста «Пари Сен-Жермен» в состав мадридского «Реала».
Фото: Getty Images
Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Руслан Пименов оценил потенциальный переход форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в состав мадридского «Реала».

По словам Пименова, для «ПСЖ» это будет существенным ослаблением, так как они теряют лучшего игрока мира. Также Руслан отметил, что для «Реала» не станет проблемой большое количество звезд, ведь именно таким образом «сливочные» выигрывали Лигу чемпионов.

«Наконец?то. Я этого ждал. В «Реал» переходит будущий обладатель «Золотого мяча». Переходит в правильный клуб», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Пименов Мбаппе Реал ПСЖ Зарубежные трансферы
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