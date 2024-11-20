Напомним, футболист долгое время восстанавливался после травмы и в текущем сезоне ни разу не выходил на поле. Вчера стало известно, что воспитанник московского "Динамо" пропустит матч 1/64 финала Кубка Испании.
- Арсен еще достаточно молод, успеет набрать форму после длительного перерыва. Думаю, для него этот сезон станет определяющим в "Сосьедаде". Если так и не получится стабильно заиграть, то клуб может рассмотреть разные варианты, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, 21-летний футболист стал игроком испанского клуба летом 2023 года, перейдя из "Динамо", воспитанником которого он является. Контракт полузащитника с "Реал Сосьедад" рассчитан до 30 июня 2029 года.
В своем первом сезоне за клуб из Сан-Себастьяна Захарян принял участие в 40 матчах, записал на свой счет один гол и две голевые передачи.
Канчельскис считает, что нынешний сезон станет для Захаряна определяющим в "Реал Сосьедад"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлении Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад