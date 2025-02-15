"Арсена ничего не беспокоит. Он отлично работает и не имеет проблем со здоровьем. Захарян начнет больше играть, когда тренер решит", - цитирует Мундуате Sport24.
Арсен Захарян получил повреждение во время предсезонной подготовки "Реала Сосьедад", в текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 1 матч и не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 23-х сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 31-м набранным очком.
В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна
Пресс-атташе испанского "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"