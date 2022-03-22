Источник: Рафинья может переехать из "Лидса" в "Барселону"

«Барселона» может подписать вингера «Лидса» Рафинью. Руководство клуба связалось с агентом игрока.

Фото: Getty Images

По информации источника, в соглашении клуба с 25-летним бразильцем прописана сумма отступных в размере 70 млн евро, но каталонцы намерены снизить цену до 35 млн.



Ранее сообщалось, что «Лидс» хочет продлить контракт с Рафиньей и прописать самый высокий оклад среди футболистов команды. действующее соглашение рассчитано до 2024 года.



Бразилец перешел в английский клуб в сезоне 2020/2021 из «Ренна». За два сезона футболист провел 57 матчей в АПЛ, забил 15 мячей и отдал 12 передач.



Источник: твиттер журналиста Николо Скиры.