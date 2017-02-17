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Алексей Стрепетов: я вообще впервые за много лет увидел разрушенный "Зенит"
Экс-тренер сине-бело-голубых Алексей Стрепетов подвел итог игры команды Мирчи Луческу в Брюсселе, где она проиграла в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехту" (0:2).
"Я вообще впервые за много лет увидел разрушенный «Зенит». Была хорошая команда у Юрия Андреевича Морозова в начале века, была команда Властимила Петржелы. Хорошо готовили "Зенит" к сезону Дик Адвокат, Лучано Спаллетти. Даже на "Зенит" Виллаш-Боаша было порой приятно смотреть. Любая из этих команд имела свой почерк. Сейчас мы не видим ни обороны, ни полузащиты, ни атаки. Не было понятно, чего "Зенит" хочет, как он собирается забить. Они могли забить "Андерлехту", моменты были. Но эти моменты не вытекали из логики игры. Не было ни логики, ни игры.
Матч поставил, конечно, множество вопросов. Куда делась игра, которую «Зенит» показывал в начале сезона? Почему такая «дырявая» оборона? Почему в середине поля игроки не ведут борьбу за мяч? Где атака? Где подборы у обеих штрафных? Почему проигрывают «стандарты»? Где скорости? 23 февраля на "Петровском" все нужно перевернуть с ног на голову. "Зенит" не должен так выглядеть. Иначе его будут обыгрывать не только в Лиге Европы, но и в чемпионате России. Нейтрализовать команду, которую мы увидели в четверг, не составляет труда", - приводит слова Стрепетова издание "Спорт день за днем".
"Я вообще впервые за много лет увидел разрушенный «Зенит». Была хорошая команда у Юрия Андреевича Морозова в начале века, была команда Властимила Петржелы. Хорошо готовили "Зенит" к сезону Дик Адвокат, Лучано Спаллетти. Даже на "Зенит" Виллаш-Боаша было порой приятно смотреть. Любая из этих команд имела свой почерк. Сейчас мы не видим ни обороны, ни полузащиты, ни атаки. Не было понятно, чего "Зенит" хочет, как он собирается забить. Они могли забить "Андерлехту", моменты были. Но эти моменты не вытекали из логики игры. Не было ни логики, ни игры.
Матч поставил, конечно, множество вопросов. Куда делась игра, которую «Зенит» показывал в начале сезона? Почему такая «дырявая» оборона? Почему в середине поля игроки не ведут борьбу за мяч? Где атака? Где подборы у обеих штрафных? Почему проигрывают «стандарты»? Где скорости? 23 февраля на "Петровском" все нужно перевернуть с ног на голову. "Зенит" не должен так выглядеть. Иначе его будут обыгрывать не только в Лиге Европы, но и в чемпионате России. Нейтрализовать команду, которую мы увидели в четверг, не составляет труда", - приводит слова Стрепетова издание "Спорт день за днем".
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