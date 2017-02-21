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Александр Кержаков: с "Андерлехтом" играть не буду, чтобы не навредить команде

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем нынешнем состоянии, отметив важность предстоящей игры с "Андерлехтом" в Лиге Европы.

"Сейчас для "Зенита" самое главное — выиграть в четверг у "Андерлехт" и пройти дальше. Я, к сожалению, очень долго не тренировался с командой, пропустил два сбора. Даже сейчас работаю по облегченной программе. Будет тяжело поддерживать высокий темп игры, тем более в таком важном матчей. Скорее всего, с "Андерлехтом" играть не буду, чтобы не навредить команде", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".
Теги: Кержаков Андерлехт Зенит
Сегодня, 20:18
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(1)
№9 Написал: perekos Самара (Сегодня, 21:17) #
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online

greenpeaсe доволен smile
Регистрация: 10.08.2012
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:46) #
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  •  (6)

Цитата: тарантул
во избежании уменьшения поголовья воробьев

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:45) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ПОЦифист smile Ничего, Лодыгин и один справится


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Главная задача форварда, не навредить родной команде...
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:32) #
  • -1
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сашок подойди к цыгану и скажи ему дай поиграть прощальный матч а если скажет нет то пусть пенсионную книжку выдает и прощай голубая лагуна
Регистрация: 6.02.2017
№4 Написал: следующий (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: fd65
Румын Сашку к Зениту уже не подпустит.., жалко -классный форвард..

Если Сашка так желает блага Зениту, то должен был еще четыре года назад, уйти из команды.
А так, жалкое зрелище, давно очевидно, что он уже не тянет, но не выгнать.
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
smile Табор и цыгане.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: тарантул (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тем самым Сашка признает свою "значимость" в команде,он бы еще сказал что во избежании уменьшения поголовья воробьев,Андерлехт на вас блаженных вообще никак не реагирует,он полу дублем решает свои задачи flushed
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Румын Сашку к Зениту уже не подпустит.., жалко -классный форвард, его бы самоотдачу некоторым игрочишкам в игре с бельгийцами....
Регистрация: 3.12.2016
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