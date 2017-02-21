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Александр Кержаков: с "Андерлехтом" играть не буду, чтобы не навредить команде
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем нынешнем состоянии, отметив важность предстоящей игры с "Андерлехтом" в Лиге Европы.
"Сейчас для "Зенита" самое главное — выиграть в четверг у "Андерлехт" и пройти дальше. Я, к сожалению, очень долго не тренировался с командой, пропустил два сбора. Даже сейчас работаю по облегченной программе. Будет тяжело поддерживать высокий темп игры, тем более в таком важном матчей. Скорее всего, с "Андерлехтом" играть не буду, чтобы не навредить команде", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".
"Сейчас для "Зенита" самое главное — выиграть в четверг у "Андерлехт" и пройти дальше. Я, к сожалению, очень долго не тренировался с командой, пропустил два сбора. Даже сейчас работаю по облегченной программе. Будет тяжело поддерживать высокий темп игры, тем более в таком важном матчей. Скорее всего, с "Андерлехтом" играть не буду, чтобы не навредить команде", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".
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