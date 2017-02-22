Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50

Защитник бельгийского "Андерлехта" Оливье Дешахт поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом" в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы.— Конечно, хотел бы, но для этого нужно проходить "Зенит".— Я играю каждый матч как последний. Мой возраст придает мне силы, и я тренируюсь даже более усердно, чем когда был молод.— В прошлом составе были Халк и Витсель. Сейчас команда провела ряд громких трансферов, поэтому шансы я оцениваю как 50 на 50. В прошлый раз мы победили дома, но уступили на выезде. Это был очень справедливый результат, поэтому завтра нас ждет сложная встреча.— Мы провели достаточно сложный матч: наша защита отработала очень хорошо. Мы с партнером изрядно попотели, чтобы сдержать Дзюбу. Он рослый и мощный, бороться с ним сложно. Завтра мы должны выступить на пределе своих возможностей, чтобы пройти дальше.— Мы себя ощущаем неспокойно, потому что "Зенит" — очень сильная команда. Стоимость их игроков в четыре раза превышает стоимость наших. У "Зенита", можно сказать, золотая скамейка запасных. Почти у каждого игрока основного состава есть замена на скамейке. Поэтому завтра нам необходимо забивать, чтобы пройти дальше.