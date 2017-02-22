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Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50

Защитник бельгийского "Андерлехта" Оливье Дешахт поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом" в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы.

— Завтра будет ваш 97-й матч за "Андерлехт". Хотели бы провести сто?

— Конечно, хотел бы, но для этого нужно проходить "Зенит".

— Вам уже 36 лет. Необычно в таком возрасте играть на высоком уровне?

— Я играю каждый матч как последний. Мой возраст придает мне силы, и я тренируюсь даже более усердно, чем когда был молод.

— Несколько лет назад вы дважды играли против "Зенита". Как оцените тот состав петербуржцев и нынешнюю команду?

— В прошлом составе были Халк и Витсель. Сейчас команда провела ряд громких трансферов, поэтому шансы я оцениваю как 50 на 50. В прошлый раз мы победили дома, но уступили на выезде. Это был очень справедливый результат, поэтому завтра нас ждет сложная встреча.

— Что скажете об атакующем потенциале "Зенита"? Можно ли кого-то выделить? Тяжело ли было вам, как игроку обороны?

— Мы провели достаточно сложный матч: наша защита отработала очень хорошо. Мы с партнером изрядно попотели, чтобы сдержать Дзюбу. Он рослый и мощный, бороться с ним сложно. Завтра мы должны выступить на пределе своих возможностей, чтобы пройти дальше.

— Вы себя спокойно ощущаете, ведя в серии 2:0?

— Мы себя ощущаем неспокойно, потому что "Зенит" — очень сильная команда. Стоимость их игроков в четыре раза превышает стоимость наших. У "Зенита", можно сказать, золотая скамейка запасных. Почти у каждого игрока основного состава есть замена на скамейке. Поэтому завтра нам необходимо забивать, чтобы пройти дальше.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 20:24
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