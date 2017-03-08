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Иван Данильянц: поле действительно не того качества, на котором привык играть "МЮ"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии домашнего матча с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы поделился мнением о состоянии поля на стадионе "Олимп-2".

"Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники. Из телетрансляций мы видели хорошие поля на "Уэмбли" и в Манчестере, но мы живём в таких реалиях. Поле будет одинаковым для всех, это просто надо принять как данное.

Мы уже провели матч на таком газоне со "Спартой". Это было раньше, и поле было хуже. Это не в нашей компетенции, так что этот вопрос должен быть адресован УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на таких полях, на которых играет "МЮ". Но в данном случае это невозможно.

Обеспокоен, что могут быть травмированы наши игроки, но даже при идеальных погодных условиях травмы могут быть. Но, безусловно, плохое поле повышает шансы получения травм", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 19:52) #
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Боитесь ли вы, что ваши футболисты могут получить травмы?

- Я разговаривал с представителем УЕФА, он сказал, что играть на этом поле можно.

Это из ответов Маура в пресс-центре
Регистрация: 25.02.2017
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