Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Виктория Лопырева: для болельщиков "Манчестер Юнайтед" будет работать англоязычный центр поддержки

Англоязычный центр поддержки болельщиков будет работать в Ростове-на-Дону в день проведения первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед", сообщила посол чемпионата мира по футболу - 2018 от Ростова-на-Дону телеведущая Виктория Лопырева.

"Как посол чемпионата мира по футболу 2018 года, я обратилась в РФПЛ, чтобы в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" для болельщиков "Манчестер Юнайтед", прибывающих в наш город на матч Лиги Европы, работал круглосуточный англоязычный центр поддержки. РФПЛ и ее юридический партнер "Европейский юридический центр" любезно ответили на мое обращение. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, может подать заявление на получение юридической консультации по любому вопросу на протяжении 9 марта 2017 года с 0:00 до 23:59", - говорится в заявлении Лопыревой, которое было предоставлено ТАСС пресс-службой телеведущей.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:16
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь прав Сибирячок. Это действительно было бы куда популярнее.
Регистрация: 18.04.2010
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (2)

Дурак ты, сибирячок
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Лопыревоязычный центр был бы популярнее.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.