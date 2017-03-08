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Виктория Лопырева: для болельщиков "Манчестер Юнайтед" будет работать англоязычный центр поддержки
Англоязычный центр поддержки болельщиков будет работать в Ростове-на-Дону в день проведения первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед", сообщила посол чемпионата мира по футболу - 2018 от Ростова-на-Дону телеведущая Виктория Лопырева.
"Как посол чемпионата мира по футболу 2018 года, я обратилась в РФПЛ, чтобы в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" для болельщиков "Манчестер Юнайтед", прибывающих в наш город на матч Лиги Европы, работал круглосуточный англоязычный центр поддержки. РФПЛ и ее юридический партнер "Европейский юридический центр" любезно ответили на мое обращение. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, может подать заявление на получение юридической консультации по любому вопросу на протяжении 9 марта 2017 года с 0:00 до 23:59", - говорится в заявлении Лопыревой, которое было предоставлено ТАСС пресс-службой телеведущей.
"Как посол чемпионата мира по футболу 2018 года, я обратилась в РФПЛ, чтобы в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" для болельщиков "Манчестер Юнайтед", прибывающих в наш город на матч Лиги Европы, работал круглосуточный англоязычный центр поддержки. РФПЛ и ее юридический партнер "Европейский юридический центр" любезно ответили на мое обращение. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, может подать заявление на получение юридической консультации по любому вопросу на протяжении 9 марта 2017 года с 0:00 до 23:59", - говорится в заявлении Лопыревой, которое было предоставлено ТАСС пресс-службой телеведущей.
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