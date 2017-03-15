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Андрей Препелицэ: надеюсь, что мы сможем дать бой "МЮ"

Полузащитник "Ростова" Андрей Препелицэ перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" дал краткий комментарий.

"Это большая честь играть против такого клуба и на таком прекрасном стадионе. Надеюсь, что мы сможем дать бой "МЮ", - цитирует игрока официальный сайт дончан.
Теги: Препелицэ Ростов Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:10
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№1 Написал: Босх Россия (Вчера, 23:20) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Вам никто не будет платить бабло!
Причем тут БОЙ?
Надо выйти и вынести сраный МЮ.
И в конце мая выиграть Кубок ЛЕ.
И тогда все получат премии,долги, и все что причитается!

Вы думаете в сказку попали? Вперед на поле, и дайте просраться этому МЮ!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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