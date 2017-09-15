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Станимир Стоилов: если бы "Астана" хотела выиграть, то всё было бы по-другому

Главный тренер "Астаны" Станимир Стоилов прокомментировал гостевую игру первого тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" (1:3).

"Поздравляю "Вильярреал" с победой! Я думаю, что наша команда сегодня старалась играть в хороший футбол. Мы можем играть намного динамичнее и агрессивнее. Во всех трех голах мы допустили легкие ошибки. У нас не был настрой на все сто процентов, если бы команда хотела выиграть, то всё было бы по-другому. Рад, что во втором тайме, имея преимущество, забили гол. Нам не хватало достаточной агрессии. Когда мяч оставался ничейным, наши игроки просто смотрели, в то время, как соперник перехватывал мяч. Настрой не был стопроцентным. Можно было бы рассчитывать на что-то большее при правильном настрое. Были допущены легкие ошибки", - цитирует тренера KazFootball.kz.
Теги: Вилльяреал Астана
Сегодня, 04:22
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