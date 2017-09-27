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Мацей Рыбус не сыграет с "Фаставом"

Защитник "Локомотив" Мацей Рыбус рассказал, что команда после победы в чемпионате России над "Ростовом" в хорошем настроении подходит к матчу Лиги Европы с чешским "Фаставом".

"Конечно, после ничьей в Копенгагене мы ждем хорошей игры. Мы знаем, что тут нет слабых соперников, и после победы в Ростове у нас хорошее настроение.

У меня сейчас индивидуальные занятия, завтра не смогу играть, не буду готов, но надеюсь, что будет готовность через неделю", - цитирует Рыбуса ТАСС.
Теги: Рыбус Локомотив
Сегодня, 17:18
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