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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмилиано Ригони забил самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках в истории
Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга" забил самый быстрый гол санкт-петербургской команды в еврокубках в истории, сообщает ТАСС.
24-летний игрок поразил ворота соперника на 60-й секунде. Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург", "Зенит" ведет в счете 1:0.
Ранее самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках принадлежал венгру Сабольчу Хусти, который забил немецкому "Штутгарту" в матче 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2008/09 (2:1) на 97-й секунде.
24-летний игрок поразил ворота соперника на 60-й секунде. Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург", "Зенит" ведет в счете 1:0.
Ранее самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках принадлежал венгру Сабольчу Хусти, который забил немецкому "Штутгарту" в матче 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2008/09 (2:1) на 97-й секунде.
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