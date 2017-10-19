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Эмилиано Ригони забил самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках в истории

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга" забил самый быстрый гол санкт-петербургской команды в еврокубках в истории, сообщает ТАСС.

24-летний игрок поразил ворота соперника на 60-й секунде. Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург", "Зенит" ведет в счете 1:0.

Ранее самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках принадлежал венгру Сабольчу Хусти, который забил немецкому "Штутгарту" в матче 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2008/09 (2:1) на 97-й секунде.
Теги: Ригони Зенит Русенборг
Сегодня, 20:37
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:00) #
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Питер с новым рекордом - два с половиной(Кузяев) россиянина в составе.
Регистрация: 20.03.2017
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