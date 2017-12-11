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Федор Чалов: "Црвена Звезда" - практически "Спартак"

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "армейцы" попали на "Црвену Звезду".

"Црвена Звезда" — практически "Спартак". Будем готовиться как к дерби", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 21:23
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(0)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Тогда вазелинь себе зад.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фанат цлка после дерби звонит в справочную:
- срочно, помогите, скажите телефон скорой помощи!
- 0 3
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Будем готовиться как к дерби"


правильно, еще огребете )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Со Спартаком не справились, теперь на слабом хотите отыграться?


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
0:3? laughing


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
:lol:


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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