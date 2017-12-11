Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:06
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
21:36
"Зенит" вновь оступается (12)
"Зенит" вновь оступается (12)
21:33
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
18:07
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
15:08
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Федор Чалов: "Црвена Звезда" - практически "Спартак"
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "армейцы" попали на "Црвену Звезду".
"Црвена Звезда" — практически "Спартак". Будем готовиться как к дерби", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
"Црвена Звезда" — практически "Спартак". Будем готовиться как к дерби", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.